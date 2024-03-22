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Ramazan Vuslat
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22 Mart 2024 22:55 - Güncelleme : 22 Mart 2024 23:18

Cumhur İttifakı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Recep Karataş'a saldırı

Son dakika haberi: Cumhur İttifakı'nın AK Parti Erzurum Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş ve ailesi kimliği henüz belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhur İttifakı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Recep Karataş&#039;a saldırı

Erzurum’un Horasan İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Karataş seçim çalışması kapsamında akşam saatlerinde ailesi ile birlikte kimliği belirsiz kişilerin tekme tokatlı saldırısına uğradı.

POLİS HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇTI

Olay yerine gelen polis havaya uyarı ateşi açtı, olay yerinden kaçmaya çalışan iki kişi gözaltına aldı.

Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.Cumhur İttifakı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Recep Karataş'a saldırı - 2. Resim

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, “Seçim çalışmaları esnasında, Belediye Başkan Adayımız Sayın Recep Karataş'a, ailesine, teşkilat mensuplarımıza yapılan menfur saldırı girişimini şiddetle kınıyorum. Seçim çalışmalarında tüm adaylarımızın itidali olmaya çağırıyor ve sükûnete davet ediyorum.”

Cumhur İttifakı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Recep Karataş'a saldırı - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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