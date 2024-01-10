Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilin valileriyle buluşacak

10 Ocak 2024 07:23 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 07:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor. Bugün ilk programı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Kale yerleşkesinde olacak.

Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılacak.

Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önemli bir programa ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilden gelen valilerle biraraya gelecek.