Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 10 Ocak 2024 07:23 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 07:24

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilin valileriyle buluşacak

    Editör: Şule Altınel / Kaynak: TRT Haber

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarına Ankara'da devam edecek. Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılacak. Akşam saatlerinde ise 81 ilin valisi ile bir araya gelecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilin valileriyle buluşacak
    Erdoğan, Vali

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor. Bugün ilk programı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Kale yerleşkesinde olacak.

    Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılacak.

    Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önemli bir programa ev sahipliği yapacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilden gelen valilerle biraraya gelecek.

     

    Haberler>Politika>Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilin valileriyle buluşacak
    erdoğanvali
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...