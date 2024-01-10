10 Ocak 2024 07:23 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 07:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilin valileriyle buluşacak
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarına Ankara'da devam edecek. Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılacak. Akşam saatlerinde ise 81 ilin valisi ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor. Bugün ilk programı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Kale yerleşkesinde olacak.
Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılacak.
Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önemli bir programa ev sahipliği yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilden gelen valilerle biraraya gelecek.