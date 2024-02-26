Erdoğan'dan 'korsan siyaset' uyarısı! 'Kazanırsam AK Parti'ye gideceğim diyenlere prim vermeyin'

26 Şubat 2024 16:10 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 16:34

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 'Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ben seçimi kazanırsam kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım" diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz.'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti genel merkezimize ilave olarak inşa ettiğimiz bu eser ülkemize, milletimize, şehirlerimize yapacağımız hizmetlerin çıtasını yükseltmesinin bir sembolüdür. Burada bir araya gelişimiz sıradan bir parti programının olmasının ötesinde anlamına sahiptir. Biz sadece AK Parti'ye 18. seçimini kazandırmak, Cumhur İttifakı'nı bir kez daha zafere ulaştırmak için çalışmıyoruz. Bununla birlikte Cumhuriyetimizin ilk asrını acısıyla tatlısıyla yarıda bırakan Türkiye'nin ikinci asrını oluşturuyoruz.

"TÜRKİYE YÜZYILI YENİ BAŞLIYOR"

Davamıza gönül vermiş tüm gönül kardeşlerimizle bu şuur içinde çalışmalarımızı yürütmeli, bu kararlılıkla hedeflerimize yürümeliyiz. İktidarlarımız döneminde gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları bundan sonraki vizyonlarımız altyapısıdır. Asıl işimiz yeni başlıyor. Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Tek parti faşizmin, darbelerin, cuntaların, zulümlerin, koalisyonların, krizlerin istikrarsızlıkların Türkiye'sini bir daha geri gelmemek şekilde tarihin tozlu raflarına kaldırıyoruz.

"ÖRGÜT UZANTILARINA NE VAAT ETTİKLERİNİ KİMSE BİLMİYOR"

Ülkemizdeki muhalefet anlayışı hiç değişmedi. CHP olumlu yönde değişmek yerine terör örgütü uzantıları ile iş birliğine gidecek kadar rotasını kaybetmiştir. İstanbul'da bölücü örgüt uzantıları ile el ele yürümekten, sembolleri ile ortak miting yapmaktan utanmıyorlar. Örgüt uzantılarına ne vaat ettiklerini kimse bilmiyor. Bu tablo bizim sorumluluğumuzu daha da artırmakta. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile belediyelerde de bu köhne siyasete, yörüngesini kaybetmişlere şehirlerimizi teslim etmeyeceğiz. Oy verme günü sandığa sahip çıkamazsak kaybederiz. Gönüllere girerek sandıkta o oyu alacağız.

Vatandaşımızı şehirleri en iyi bizim yöneteceğimize ikna edeceğiz. Aksi takdirde kimse bizim kara kaşımıza kara gözümüze bakıp oy vermez. Sürecin her safhasına hakim olmalıyız. Yoksa kazandıklarımızı sandıkta kaybederiz. Bize verilmiş tek bir oyun zayi edilmesine rıza gösteremeyiz. En küçük bir boşluk bizim lehimize kullanılacaktır. Milleti bu siyaset haramilerine bırakmayacağız.

Her seçim döneminde olduğu gibi 31 Mart sürecinde de kendi akıllarında milleti kandırmaya çalışan birileri yine sokaklara çıkmış. Birileri "Ben şu partidenim ama gönlüm Erdoğan'dan yana" diyerek oy istemektedir. Yolunu ayırıp başka istikamete gidenlerin yeri orasıdır. "Ben seçimi kazanırsam kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım" diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz.

CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

Geçmişte AK Parti'de bulunup hangi sebeple olursa olsun başka partiye gidenler için de aynısı geçerlidir. AK Parti şahısların değil bir davanın, bir ülkünün, hizmet uğruna adanmışlığın partisidir. Kim bu kadim davaya hizmet ediyorsa başımızın üstünde yeri vardır. Korsan siyaset yapmaya kalkana da eyvallah etmeyiz. Partimizde görevler bayrak yarışındaki etaplar gibidir. 3 dönem kuralı başta olmak üzere parti ilkelerini bu sebeple getirdik. Genel başkan olarak tasarruf yetkilerim var o ayrı ama istediğimiz zaman istediğimiz şekilde har vurup harman savurmak yok. Geçmişte görev alanların yeniden göre varmalarının önünde mani bulunmuyor. Geçmişte benzer görev yapan arkadaşlarımıza yeniden sorumluluk tevdi ettiğimiz pek çok örnek var. Türk siyasetine getirdiğimiz en büyük yenilik kendine başka yol çizenlere biz sadece üzülür, yolun açık olsun deriz.

Cumhur İttifakı'nın tarihimizde eşi benzeri yoktur. Sayın Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın kurulmasındaki emeğini bilhassa ifade etmek istiyorum. Cumhur ittifakı olarak ayrı adaylarla seçime gidiyoruz. MHP adaylarının olduğu yerlerde AK Parti teşkilatlarının da aynı azimle çalışacağından şüphe duymuyorum. 31 Mart akşamı coşku ile kutlayacağımız seçim zaferi konusunda sizlere güveniyorum. Sizlere inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.