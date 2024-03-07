Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhafelete sert tepki: Dem'lenmekten başka bir işleri kalmıyor

07 Mart 2024 15:02 - Güncelleme : 07 Mart 2024 16:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de AK Parti Mitingi'nde açıklamalarda bulundu. Muhalefete sert tepki gösteren Erdoğan, ''Dem'lenmekten başka bir işleri kalmıyor. Vatan sevgisi bedelle ölçülemez Özgür efendi.'' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Mersin ülkemizle birlikte dünyaya da kardeşlik dersi veriyor. Mersin'in Türkiye Yüzyılı'nın da öncülüğünü üstlenecektir. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığında yüzde 40, Meclis'te yüzde 38 oy oranıyla verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum.

Şu an burada 85 bin kişi var. Mersin bir başkasın bugün. Ben inanıyorum ki gümbür gümbür Mersin 31 Mart'a yürüyecek. Vatan sevgisi bedelle ölçülemez Özgür efendi. 31 Mart akşamı İstiklal Marşı'na var mısın Mersin?

DEM'LENMEKTEN BAŞKA BİR İŞLERİ KALMIYOR

Biz 21 yıldır Mersin'e sadece eser getirdik, hizmet getirdik. Peki muhalefet ne getirdi? Bunların getireceği hiçbir şey yok. Hayata geçirdiğimiz kalkınma adımları ile Mersinli kardeşlerimizin hep yanında olduk. Burada hangi belediye vardı? CHP belediyesi. CHP Belediyesi Mersin'e hiçbir şey vermedi. Daha bu güzel Mersinimizi bunlara teslim edemeyiz. Akdeniz'de nasıl destan yazdıysak Mersin'in tamamında destan yazalım.

Bunlarda vizyon yok, proje yok. hayalleri sadece kendi çıkarları ile sınırlı. Eskiler otu çek, köküne çek derler. Bunların genel başkanları ne ki Mersin'deki adayları ne olsun. Birbirleriyle kavga etmekten gözü memleketi görmüyor. Dem'lenmekten başka bir işleri kalmıyor. Mersin'in eksikliklerini kapatmak için niyet sahibi bile değiller.

MERSİN'İ GERİLETEN BUNLAR DEĞİL Mİ?

Siz bakmayın arada bir atıp tuttuklarına. Emin olun hepsi yalan. Geçtiğimiz seçimlerde verdikleri sözlerden hangisini hayata geçirdiler. Mersin'i gerileten bunlar değil mi? Şehrin yıllarını çalan bunlar değil mi? Bakanlıklarımızın yaptığı yatırımlar dışında, Mersin'e tek bir çivi çakmadan karşısınız çıkıp sizden destek isteyenlere en büyük dersi vermek boynunuzun borcu değil mi? Mersin'e arka bahçeleri muamelesi yapanlara milli iradenin gücünü göstermeyecek misiniz? Mersin zübük siyasetçi tiplerini sırtında taşımak zorunda değil.