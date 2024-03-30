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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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30 Mart 2024 23:32 - Güncelleme : 30 Mart 2024 23:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde tekbirlerle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Namazı burada kılan Erdoğan, camideki vatandaşlarla sohbet etti, kendisini bekleyen çocuklara harçlık dağıttı. Vatandaşlar Erdoğan'ı tekbirlerle karşıladı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Türkiye'nin kilitlendiği yerel seçimlere artık saatler kaldı. Son 2 gününü İstanbul kampanyasına ayıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, propaganda yasaklarının başlamasıyla iftar programı kapsamında Ayasofya'ya geçti. 

VATANDAŞLAR TEKBİRLERLE KARŞILADI

Ayasofya Camii'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar Erdoğan'ı tekbirlerle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde tekbirlerle karşılandı - 1. Resim

MURAT KURUM İLE NAMAZ KILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada orucunu açtıktan sonra cemaatle birlikte akşam namazını kıldı. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum ile saf tuttu.Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde tekbirlerle karşılandı - 2. Resim

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşların yoğun ilgisi ile Ayasofya Camii'ne girdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde tekbirlerle karşılandı - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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