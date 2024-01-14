Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü! Teröre karşı birliktelik mesajı

14 Ocak 2024 15:47 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 16:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü. İkilinin görüşmesinde 9 askerimizin şehit olduğu terör saldırısına karşı birliktelik mesajı verildi.

Erdoğan ile Al Nahyan arasındaki görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BAE LİDERİNDEN ŞEHİTLER İÇİN TAZİYE

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Al Nahyan, askerlerimize yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin teröre karşı birliktelik mesajları da görüşmede karşılıklı olarak ifade edildi."

ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE GÜVENLİK ZİRVESİ

Öte yandan dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, terörle mücadele stratejilerinin bütünlüklü olarak değerlendirildiği, dün Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde düzenlenen hain terör saldırısı ve terörle mücadele bağlamında atılan ve atılacak adımların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin, bekasına yönelik tehditleri kaynağında engelleme ve imha etme stratejisi çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK ve destekçileriyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmekte olduğunu açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz. Hain saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda Irak'ın kuzeyinde 36, Suriye'nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye, Irak ve Suriye'deki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar devam edecektir. Sınırlarımız içinde yok olma noktasına gelen bölücü terör örgütü, başarılı sınır ötesi operasyonlarımız neticesinde çok ağır kayıplar vermiştir. Terör örgütü, Suriye ve Irak sahasında köşeye sıkıştıkça, örgütü yeniden palazlandırma, yeniden canlandırma girişimleri de hız kazanmıştır."