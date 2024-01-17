Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecek

17 Ocak 2024 15:57 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 17:10

Tüm siyasi partilerin yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısı öncesi kritik bir görüşme yapacak. Erdoğan, partisinin ittifak görüşmeleri kapsamında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yle bir araya gelecek.

İki ismin arasındaki görüşmenin saat 18.30'da Beştepe'de yapılacağı öğrenildi.

ANKARA ADAYI AÇIKLANACAK

AK Parti'nin 14 Ocak'ta yapılacak olan aday tanıtım toplantısı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimizin şehit olması nedeniyle ertelenmişti. Ankara adayının da tanıtılacağı toplantının tarihi belli oldu. Toplantının 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te, ATO Kongre Merkezi'nde yapılacağı duyuruldu.

Mustafa Destici'nin lideri olduğu BBP, 14 Mayıs'ta düzenleen genel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girmiş ancak milletvekili çıkaramamıştı.

AK PARTİ'DEN YENİ SEÇİM ŞARKISI

Öte yandan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, kritik yerel seçimleri öncesinde dikkat çeken yeni bir şarkı daha paylaştı. Şarkıda yer alan, "Sevdamızsın İstanbul, davamızsın İstanbul, eline doğduk yoluna baş koyduk, Vakit tamam yeniden İstanbul" ifadeleri oldukça beğenildi.