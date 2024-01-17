Cumhurbaşkanı Erdoğan DSP lideri Önder Aksakal ile görüştü 

17 Ocak 2024 18:35 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 18:36

Türkiye yerel seçimler için geri sayıma başladı. Partiler hazırlıkları sürdürp adaylarını araştırırken siyaset sahnesi de hızlanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul adayı olarak eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u aday gösterdi. Yerel seçim çalışmalarına Ankara'da devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da aday tanıtım toplantılarına kaldığı yerden devam edecek. Tüm bunlar yaşanırken Erdoğan, parti liderleri de görüşmelerine devam ediyor.

ÖNDER AKSAKAL İLE GÖRÜŞTÜ

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, yerel seçim çalışmalarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı.