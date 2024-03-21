Cumhurbaşkanı Erdoğan "İyi ki varsınız" diyerek günlerini unutmadı

21 Mart 2024 21:37 - Güncelleme : 21 Mart 2024 21:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle, dünyamızı güzelleştiren özel gereksinimli yavrularımızı gözlerinden öpüyor, değerli ailelerine, fedakar anne ve babalarına selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız..." ifadesini kullandı.