Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı mesajı

04 Mart 2024 18:10 - Güncelleme : 04 Mart 2024 19:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü. Kabine toplantısında seçim 31 Mart'taki yerel seçimler, terörle mücadele, öğretmen atama takviminin yanı sıra emekli ikramiyeleriyle ilgili de çarpıcı iddia ortaya atılmıştı.

2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılan bayram ikramiyeleri için toplamda yapılacak 6 bin TL ödeme emekliler tarafından yetersiz bulunmuştu. Bugünkü Kabine'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram ikramiyesini toplamda 10 bin TL olarak açıklayacağı öne sürülmüştü. Ancak 3 bin TL ikramiye ödemesini içeren teklifin Meclis'ten geçip yasalaşması nedeniyle 5+5 bin TL'lik ikramiyenin mümkün olmayacağı belirtilmişti.

SEÇİM GÜVENLİĞİ KONUŞULDU

Bir aydan daha az süre kalan 31 Mart yerel seçimleri de Kabine'nin gündeminde yer alıyor. Toplantıda seçim çalışmalarının yanı sıra seçim güvenliği için de yurt genelinde alınacak tedbirler görüşüldü.

Erdoğan toplantı sonrası açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''BM ziyaretimizde Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katıldık. Bu vesileyle devlet başkanının yanı sıra diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmelerimiz oldu. Dubai ziyaretimiz ardından Sayın Sisi ile görüşmeler gerçekleştirdik. Burada da ticaret ve savunma başta olmak üzere özellikle Filistin meselesini etraflıca konuştuk. Gazze'deki katliamı durdurmak amacıyla atabileceğimiz ortak adımları ele aldık.

MAHMUD ABBAS TÜRKİYE'YE GELİYOR

Yarın Mahmud Abbas'ı ülkemizde ağırlayacağız. Mısır ziyaretimizin ardından bir Karadeniz programı yaptık. Karadeniz her zaman olduğu gibi bu ziyaretlerimizde de bizi kucakladı. İlham Aliyev kazandığı seçimin hemen ardından ilk resmi ziyaretini ülkemize gerçekleştirdi.

Gittiğimiz her şehirde vatandaşlarımızın sevgisiyle karşılaşmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Tüm kardeşlerime buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Sirkeci - Kazlıçeşme raylı sistemi ve yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesini hizmete açtık.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU

Bu sene 3. düzenlenen formumuza 148 ülkeden yaklaşık 4 bin 700 kişi katıldı. Forum kapsamında 11 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya geldik. İkili konularımızın yanı sıra en önemli gündem maddemiz Gazze ve Filistin'di. Türkiye'nin başarılarının dünyanın farklı köşelerinde ilgiyle karşılandığını bir kez daha görmüş olduk. Antalya ve Muğla mitinglerimizde yine vatandaşlarımızla buluştuk.

50 ŞEHİRDE VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞACAĞIZ

Aday tanıtımlarından başlayarak seçim gününe kadar yaklaşık 50 şehrimizde vatandaşlarımızla buluşmayı hedefliyoruz. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız 31 Mart seçimlerinin huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesi için gereken hazırlıkları yaptılar. Seçim takviminin en sağlıklı biçimde işletilmesi bizim görevimizidir. 31 Mart'ın da bir demokrasi şöleni havasında geçmesini sağlamakta kararlıyız.

200 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ

Yerleşim yerlerimizi yıkıntılardan önemli ölçüde temizleyerek hayatın normal ritmine kavuşması için çalışmayı sürdürüyoruz. 46 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Bu rakamı 75 bine çıkarıyoruz. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kendi evini yapmak isteyenlere her türlü kolaylığı gösteriyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Bölgedeki herkesi, kendilerine de açıkça söylediğimiz güvenlik stratejimize saygılı olmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde ortaya çıkacak gerilimlerin sebebi kendileri olacaktır.

YENİ HAREKAT

Erdoğan, yeni sınır ötesi harekatın sinyalini verdi. Yaz ayını işaret eden Erdoğan, "Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Türkiye'yi, teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kâbuslar yaşatacak hazırlıklarımız var." dedi.

İSRAİL'E SERT TEPKİ

Diz çökmemizi bekleyen emperyalistlere ve araçlarına teslim mi olacağız.? Asla etrafımızda yaşananları görüyorsunuz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin hem işgal edilen topraklarını hem Karabağ'ı nasıl özgür hale getirdiklerine hep beraber şahit olduk. Kuzeyimizdeki Ukrayna - Rusya savaşının nasıl başladığını bugüne nasıl geldiğini hep birlikte takip ediyoruz. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama kimlerin destek sağladığı açıkça ortadadır. Türkiye olarak diplomatik girişimlerimizle insani yardımlarımızla samimi haykırışlarımızla Gazzeli kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Türkiye, Gazze ve Filistin için elinden geleni yapmaktadır yapmaya da devam edecektir. İslam aleminin yekvücut olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Uluslararası kurumların nasıl felç edildiğini vahşeti duyurmak isteyenlerin nasıl baskılandığını anlatmaya gerek bile yok. Gazze'de temeli atılacak ilk Yahudi yerleşim binası tek başına bu vahşetin sebebinin sadece hırsızlık, ahlaksızlık olduğunu göstermeye yetecektir.

SİHA İHRACAT LİGİNİN ZİRVESİNDE YER ALIYORUZ

Aziz milletimiz önceki hafta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren KAAN vesilesiyle savunma sanayinde geldiğimiz yer ülkemizde ve dünyada epeyce konuşuldu. Savunma sanayi hamlelerimiz Antalya Diplomasi Forumu'nda da muhataplarımızın gündemindeydi. Savunma sanayinde son 21 yılda büyük aşamalar kaydeden Türkiye bu sayede yerlilik oranını yüzde 80'lerin üzerine taşımıştır. Öyle ki 850'yi aşkın yerli savunma sanayi projesiyle bu alanda kendi kendine yeterliliği en yüksek ülkelerden biri haline geldi. Sahip olduğumuz yüksek teknoloji ürünlerini dost ve müttefik ülkelerde de paylaşarak savunma ihracatını 4,5 kat arttırdık. 185 ayrı ülkesine 230 çeşit savunma sanayi ürünü sattık. Savunma sanayi üretimimizi deprem bölgesine de yayarak hem bu alandaki gücümüzün artmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Savunma sanayi ihracatında dünyadaki yerine baktığımızda karşımıza çıkan fotoğraf şu şekildedir. Dünyada ilk 3 ülkesi arasında SİHA ihracat liginin zirvesinde yer alıyoruz. 2023 İHA ihracat tutarı 1,8 milyar dolardır.

Bugüne kadar 24 ülkeye yaklaşık bin 200 adet silah kulesi satışı yaptık. Kamikaze İHA'larda talep gören ürünlerimiz arasındadır. 11 ülkeye bin 500 adet kamikaze dron ihracatı gerçekleştirdik. Hafif silah ve tabanca üretiminde de önemli marka haline geldik. 111 ayrı ülkesinde hafif silahlarımız kullanılıyor.

EMEKLİ MAAŞI MESAJI

Çalışanlarımızın emeklilerimizin sıkıntılarına gözlerimizi kapamamız mümkün mü? Emeklilerimize şu kadar maaş zam yapacağız diyen muhalefetin ne kadar boş konuştuğunu anlattım. En düşük emekli maaşını 10 Bin TL’ye çıkardık. Enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız.''