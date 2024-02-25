Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil ve Pensilvanya’yı hüsrana uğrattık

25 Şubat 2024 20:30 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 20:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayburt’un kurtuluşunun 106’ın yıl dönümü tebrik ederken canları pahasına vatana sahip çıkan kahramanları rahmet ile andı.

“HEP AŞKLA HİZMET ETTİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sevgili Bayburtlular, çok değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla tüm Bayburtlu kardeşlerimi selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ıncı yıl dönümünü tebrik ediyor, canları pahasına vatanımıza sahip çıkan kahramanlarımızı bir kez rahmet anıyorum. Ecdadımızın bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyetini 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla ilelebet payidar kılmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. 21 yılı aşan iktidarımız döneminde Bayburt ile birlikte tüm şehirlerimize hep aşkla hizmet ettik. Alt yapıdan üst yapıya kadar her alanda şehrimizin eksiklerini gidermenin ihtiyaçlarını karşılamanın gayretinde olduk” diye konuştu.

AHDI VEFA TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bayburt ve Bayburtlu kardeşlerimiz de her seçimde şahsımızı verdikleri güçlü destek ile bizi bu kutlu mücadelemiz de yalnız bırakmadı. Rekor oy oranlarıyla bizlerden desteklerini esirgemeyen başta İstanbul olmak üzere ülkemizin farklı yerlerinde yaşayan Bayburtlu kardeşlerimizi ahdı vefaları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE YÜZ YILINI DA HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Ülkemizi nice zorlukları ve engelleri aşarak nasıl bu günlere el birliği içinde getirildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah Türkiye yüz yılını da hep birlikte inşa edeceğiz. Ecdadın emaneti olan cennet vatanımızı çok daha güçlü müreffeh özgür ve itibarlı bir ülke olarak gelecek nesillere teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu yolda en kritik dönemeçlerden birisi olan 14-28 Mayıs seçimlerini tüm dünyaya örnek olacak bir demokrasi şöleni ile geride bıraktık” dedi.

“HÜSRANA UĞRATTIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, “Kandilden, Pensilvanya’ya kadar ülkemize yönelik sinsi hesapları olan şer odaklarını tamamını hüsrana uğrattık. 31 Mart mahalli idareler imtihanını başarıyla vererek durmak yok yola devam diyeceğiz. Nerede ikamet ederse etsin tüm Bayburtlulardan AK Parti ve Cumhur İttifakının gerçek belediyecilik idealine güçlü destek bekliyorum. Rabbim muhabbetimiz ve dayanışmamızı daim eylesin diyorum” sözlerine yer verdi.