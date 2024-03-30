Cumhurbaşkanı Erdoğan kapanışı Güngören'de yaptı: İstanbul'u depreme hazır hale getireceğiz

30 Mart 2024 15:59 - Güncelleme : 30 Mart 2024 16:42

Cumhur İttifakı'nın İBB aday Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Güngören'de düzenlenen mitingde mitingde halka hitap etti. Kurum'un konuşmasının ardından sahneye çıkan Erdoğan, mevcut İBB yönetimini ve Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Kurum'un konuşmasından satır başları:

"Bu şehr-i İstanbul'un ihtiyacı tatil değil, delege avı peşinde koşmak değil, başka sıfatlar için ülkeyi dolaşmak hiç değil. Deprem kapımızı çalmadan tüm ilçeleriyle İstanbul'u depreme hazır hale getireceğiz. Deprem konusuna siyaset üstü bir mesele olarak bakmamız gerekiyor. "Yarısı Bizden" kampanyasına yenilerini ekleyerek İstanbul'un daha güvenli hale gelmesini sağlayacağız.

İstanbul'un hazine değerinde 5 senesi kendi ihtiraslarının peşinden giden bir zihniyetin elinde heba oldu. Bu şehrin ihtiyacı tatil değil. İstanbul, yarı zamanlı olarak yönetilebilecek bir şehir değil.

İstanbul, depreme hazırlığının geciktirilmesi sebebiyle şu andaki yönetime kırgın, trafiğinin durma noktasına gelmesiyle küskündür. Hükümet olarak yaptığımız yatırımları ikbal edecek adımlar, İBB'nin beceriksiz ve ufuksuz yönetimi tarafından yönetilmiyor.