Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Kayseri'ye ardından Kilis'e gidecek

21 Mart 2024 06:26 - Güncelleme : 21 Mart 2024 06:27

31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimleri için artık son 10 güne girildi. Seçimde birçok il ve ilçede nefes nefese mücadelenin yaşanması beklenirken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da yoğun programını sürdürüyor.

Erdoğan 10 Şubat’ta Zonguldak’tan başlayan miting programını iki ilde sürdürecek. Bugünkü ilk olarak Kayseri'ye geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan kentin en merkezi yeri olan Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting alanında Kayserililere seslenecek.

İKİ KENTTE DE AK PARTİ KAZANMIŞTI

Kayseri programının ardından Erdoğan, ikinci durağı olan Kilis'e hareket edecek. Kilis'te de aynı adı taşıyan Cumhuriyet Meydanı'nda saat 16.30'da şehir sakinleriyle bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemdeki konulara değinerek seçim mesajları vermesi bekleniyor.

AK Parti 2019 yılında yapılan son yerel seçimlerde Kayseri'de yüzde 63.39; Kilis'te ise yüzde 47,6 ile birinci parti olarak çıkmış ve yerel yönetim idaresini eline almıştı.