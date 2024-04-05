Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batılı ülkelere tepki: Sömürü düzeni var

05 Nisan 2024 23:40 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 00:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finalinde yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in insanlık için önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'in "sözlerin en güzelini cem eden mukaddes bir kitap" olarak dillere ve hanelere muhafaza edildiğini belirtti ve bu kutsal kitabın kıyamete kadar insanların gönüllerine şifa olmaya devam edeceğini ifade etti.

Konuşmasında Kur'an-ı Kerim'in topluma etkilerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an'ın ruhunun dünyaya dalga dalga yayılarak bereket getirdiğini ve insanlara yardımlaşma, anne baba hürmeti gibi değerleri öğrettiğini aktardı. Ayrıca, Kur'an-ı Kerim'in zulme rıza göstermeme, hür ve onurlu bir millet olma yolunda rehberlik ettiğini söyledi.

BATI'YA SESLENDİ: İSLAM DÜNYASI ÜZERİNDE OYUN OYNUYOR

Burada Batılı ülkelere de eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Küresel, emperyalist güçlerin İslam dünyası üzerinde oynadığı oyunların yaşadığımız bu sıkıntılarda önemli payı vardır. Nefsimizi ve kendimizi düzeltmeden, çevremizin yani dış dünyanın düzelmeyeceğinin hepimiz çok iyi farkındayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Kur'an gönüllerin kalplerin kıyamete kadar şifası olmaya devam edecektir. Kur'an sözlerin en güzelini cem eden mukaddes bir kitaptır.

Müslümanlar olarak bugün Kur'an'ın rehberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz.

"KANA BULAYAN BİR SÖMÜRÜ DÜZENİ VAR"

İslam ülkelerini kana bulayan çatışmaların gerisinde sömürü düzeni var.

13 yıldır Suriye kaos ve kargaşadan bir türlü çıkamadı, Sudan'da milyonlarca insan yerini terk etmek zorunda kaldı. Filistin'de işgal, katliam politikaları artarak devam ediyor.

Küresel, emperyalist güçlerin İslam dünyası üzerinde oynadığı oyunların yaşadığımız bu sıkıntılarda önemli payı vardır.

Nefsimizi ve kendimizi düzeltmeden, çevremizin yani dış dünyanın düzelmeyeceğinin hepimiz çok iyi farkındayız."