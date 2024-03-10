Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Yarım gün mesaiyle İstanbul yönetilmez

10 Mart 2024 17:16 - Güncelleme : 10 Mart 2024 18:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy sahil-Bağcılar Kirazlı metro açılış törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR;

İstanbulumuzun ulaşımını rahatlatacak bir projenin açılışını gerçekleştirmek için bir aradayız. Metro ve raylı sistem seferberliğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz.

Neredeyse 1,5 asır boyunca şehrimize hizmet etmiş bu eseri, tekrar ayağa kaldırdık. İstanbul'un giderek ağırlaşan trafik sorununu görev biliyoruz.

5 yıl bitti, 5 yıl. Büyükşehir Belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok.

Bu duvarlardaki hani 'Tam ileri' diyor ya şimdi ona 'Tam ileri yolun açık olsun' demek lazım.

BAKIRKÖY-KİRAZLI METROSU

Uzunluğu 8,4 kilometre olan, günlük 1 milyon yolcu kapasiteli hattımızın üzerinde 7 istasyon bulunuyor.

Metro hattımızın önümüzdeki 25 yıllık süreçte ekonomimize 6 milyar doların üzerinde kazanç sağlayacağı hesaplanıyor.

Bugünkü açılışımızla birlikte İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğunu 348 kilometreye çıkarıyoruz.

CHP'nin takoz siyasetine boyun eğip Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmasaydık bugün durum çok daha kötü olurdu.

"İSTANBUL BİZİM İÇİN AŞKTIR, SEVDADIR, TUTKUDUR"

İstanbul şehirlerden bir şehir değildir. İstanbul bizim için aşktır, sevdadır, tutkudur. Bu şehir aynı zamanda Türkiye’nin en büyük değeri, en büyük hazinesidir.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Yarım gün mesaiyle İstanbul yönetilmez. İstanbul'a hizmet, adanmışlık gerektirir.

"İSTANBUL'UN DEPREME HAZIRLANMASI GEREKİYOR"

İstanbul'un bir an önce sağlıksız yapı stokunu yenilemesi ve depreme hazırlanması gerekiyor.

Önümüzdeki 5 yıl boyunca 650 bin konutun dönüşümünü sağlayarak inşallah şehrimizi depreme daha dayanıklı hale getireceğiz.

TOPLU ULAŞIM

Toplu ulaşımda karayolunun ağırlığı yüzde 72'ler seviyesinde. Raylı sistemlerin payı yüzde 26 civarında. Bunun daha dengeli yapıya kavuşturulması önemlidir

Amacımız, 2029'a kadar kara yolunun payını yüzde 60'a düşürecek, raylı sistemlerin payını yüzde 37'ye çıkaracak bir altyapıyı kurmaktır.

Raylı sistem uzunluğunu 2029 yılına kadar 650 kilometrenin, 10 yıl sonra da 1000 kilometrenin üzerine çıkaracağız.