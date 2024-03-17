Cumhurbaşkanı Erdoğan miting sonrası Mevlana Türbesi'nde dua etti

17 Mart 2024 18:14 - Güncelleme : 17 Mart 2024 18:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki mitinginin ardından Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti. Türbede dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya'daki Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı. Erdoğan, miting sonrası Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya'daki Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları ile vatandaşları selamladı.