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17 Mart 2024 18:14 - Güncelleme : 17 Mart 2024 18:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan miting sonrası Mevlana Türbesi'nde dua etti

Konya'da partisinin mitingine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından Konya'dan ayrılmadan önce Mevlana Türbesi'ne giderek dua etti.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Recep Tayyip Erdoğan, Konya, Mevlana Türbesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki mitinginin ardından Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti. Türbede dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan miting sonrası Mevlana Türbesi'nde dua etti - 1. Resim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya'daki Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı. Erdoğan, miting sonrası Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan miting sonrası Mevlana Türbesi'nde dua etti - 2. Resim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya'daki Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları ile vatandaşları selamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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