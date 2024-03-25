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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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25 Mart 2024 13:02 - Güncelleme : 25 Mart 2024 13:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 15'inci yılında andı.

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu&#039;nu andı

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 15. yılında hafızalardaki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 15'inci yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı - 1. Resim

''SARSILMAZ DURUŞUYLA HATIRLAYACAĞIZ''

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Vefatının 15'inci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu'nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve milli irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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