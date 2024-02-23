Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencinin keman resitaline katıldı 

23 Şubat 2024 00:09 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 00:15

31 Mart yerel seçimlerine hız veren siyasi partiler sahaya indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli programı esnasında bir öğrenciyle türkü söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet ettiği anlatı X hesabından paylaştı.

ÖĞRENCİYE TAVSİYE VERDİ!

Erdoğan, Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde, keman çalan konservatuar öğrencisiyle sohbet etti, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin annesinden bilgi aldı.

Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından paylaştığı o anlar: