Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı, mesajını verdi: Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcı

31 Mart 2024 13:17 - Güncelleme : 31 Mart 2024 14:00

Türkiye'de milyonlarca seçmen sabah saatlerinden itibaren sandık başına gidip oyunu kullanmaya başladı. Siyasi isimler de oy kullanacağı okula gidip sandıklara oylarını bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşi Emine Erdoğan ile birlikte Üsküdar'daki Saffet Çelebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

"BU SEÇİM YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Her şeyden önce milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimleri icra ettik. Bugün de yerel yönetimler seçimi icra ediyoruz bugün. Arka arkaya bu seçimler hem milletimizi hem de bizi yordu. Yoğun bir kampanya süreci geçirdik. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcı" ifadelerini kullandı.

KURUM: BUGÜN İNŞALLAH BAYRAMI ERKEN YAŞAYACAĞIZ

Öte yandan İBB Başkan adayı Murat Kurumda İstanbul İmece İlkokulu'nda oyunu kullandı. Vatandaşlara sandığa gitme çağrısı yapan Kurum, "Sandıklarımıza sahip çıkalım. Bugün inşallah bayramı erken yaşayacağız." diye konuştu.