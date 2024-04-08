Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi El Suud ile görüştü

08 Nisan 2024 23:02 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 23:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile görüştü: Filistin ve İslam dünyası vurgusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile görüştü: Filistin ve İslam dünyası vurgusu!

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KÜRESEL VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararının uygulanması için daha fazla gayret ortaya koyarak İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Veliaht Prens El Suud’un Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.