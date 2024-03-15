Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki 'para sayma' görüntülerine ilk tepki: Bu oyun iyice kirlendi

15 Mart 2024 15:13 - Güncelleme : 15 Mart 2024 15:43

Yerel seçimlere 16 gün kala çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıradaki durağı Van oldu. Van'da kalabalık bir topluluğa konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekilen para sayma görüntüleri üzerinden göndermede bulundu. Yaşananların hesabının sorulacağını söyleyen Erdoğan, "İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Mayıs seçimlerinde karşımızdaki CHP adayı etrafında birleştiler. Yeniden bu zihniyeti diriltmek için var gücüyle çalışan CHP ve adayını sizlere dayattılar. Sizlerin kapınızın önünden geçirmeyeceğiniz isimleri, iradenize ipotek koyarak Meclis'e taşıdılar hatta Cumhurbaşkanı yapmak istediler. Van'ı da bu oyuna alet ettiler.

MİTİNGE KATILANLARIN SAYISINI AÇIKLADI

Mutfaktan konuşanların sonunu gördük ama balkondan konuşanlar çok şükür karşınızda. Şu anda karşımızda ne görüyorum? Verdikleri rakam 55 bin. Maşallah dünyada Van, ahirette dünyada iman, Allah'ına kurban Recep Tayyip Erdoğan.

Vanlının iradesini sapkın ideolojilere, zübük siyasetçilere peşkeş çekmeye çalışanlara dur demeye var mısınız? Van'ı kendisi için değil emperyalistlere hizmet için enerjisini sömürenlerden kurtarmaya var mısınız?

CHP'YE 'PARA SAYMA' GÖNDERMESİ

Kurdukları çarpışık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Yalan üstüne yalan söyleyerek etrafa saldırarak kimse kendini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi oyunların hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır.

Bu coğrafyayı büyük zorluklarla vatan yaptık. Vatanımız olarak kalması için de çok fedakarlıklarda bulunduk. Demokrasimiz gelişmesin, kalkınmamız gerçekleşmesin diye başımıza musallat edilen bir musibet önümüze çıkartıldı. Kimi zaman darbeler, kimi zaman siyasi-ekonomik krizler, kimi zaman terör eylemleri olarak karşımıza çıktı. Kirli iç ve dış pazarlıklar hep bunlara eşlik etti. Şimdi de aynı tablo ile karşı karşıyayız.

"DEM'DE KİMİN İRADESİ KİMİN ELİNDE BELLİ DEĞİL"

Bu çabalarına içeride de maşalar bulmakta zorlanmadılar. Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. CHP dediğiniz CHP değildir. Bu tabela altında toplananlar, şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir. DEM dediğiniz partide kimin iradesi kimin elinde belli değil. Bu yapının bir siyasi faaliyetini, projesini gördünüz mü? Göremezsiniz. Bu yapının tek misyonu Türkiye aleyhine ne varsa ona destek vermektir. Mirasyedisinden partimizin eskilerine kadar ötekileri söylemeye gerek bile duymuyorum. Türkiye'de ülkenin ve milletin güvenliği için çalışan sadece biz varız.

VAN'A 168 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Sırf ülkenin ve şehirlerin kaynaklarına göz diktikleri için milli irade işportacılığına soyunan istismarcılara da eyvallah etmeyiz. Van'ı bu mücadelede en güçlü şekilde yanımızda görmek istiyoruz.

Seçime az kaldı. Hep beraber gece gündüz çok çalışacağız. Bizim milletimize verdiğimiz her sözün gerisinde ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetler bulunuyor. Van'a son 21 yılda güncel rakamlarla 168 milyar lira kamu yatırımı yaptık."

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