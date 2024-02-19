Erdoğan ve Aliyev'den çarpıcı mesajlar! 'Türk dünyasının birleşmesi hepimizi güçlendirecek'

19 Şubat 2024 16:32 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 22:29

5'inci kez Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev, ilk resmi ziyareti için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i Beştepe'de ağırladı.

Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, konuk Cumhurbaşkanı'na protokol kapısına kadar eşlik etti. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki lider ortak açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Azerbaycan ile iş birliğimizin merhum Aliyev'in işaret ettiği tek millet iki devlet anlayışıyla devam ettiğini görüyoruz. Kars-Nahçıvan demiryolu için en yüksek verimi alabilmemiz için yenileme çalışmalarının tamamlanması lazım.

TANAP'ın kapasitesinin artırılması da önceliklerimiz arasındadır. Iğdır-Nahçıvan boru hattı projesi ile enerji iş birliğimiz yeni bir boyut kazandırdık. Karabağ'da işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Ermenistan'ın uzun vadeli düşünerek bu süresi değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde yaşanan eylemlerin bir daha yaşanmaması gerektiğine inanıyorum.

İsrail'in Gazze'de tüm insanlık değerlerini ayaklar altına alan ihtilaflarını da değerlendirdik. Önceki hafta Maraş'a yaptığımız ziyarette Azerbaycan tarafından yönetilen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Kardeşim Aliyev'e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

Aliyev'in açıklamalarından satır başları:

Aziz kardeşim size minnettarım. Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra ilk resmi ziyaretim kardeş ülkeyedir, bu bir gelenektir. Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir. Türkiye ve Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemli etkendir. Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir.

Azerbaycan halkı bu kardeşlik desteğini hiç unutmayacak. Türk dünyasının birleşmesi her bir Türk Devletleri Teşkilatı üyelerini güçlendirecek. Vaktiyle biz hedefler koyduk ve bu hedeflere doğru ilerliyoruz.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN ARASINDA 3 ANLAŞMA

Türkiye ile Azerbaycan arasında, vergilendirme, veterinerlik ve yükseköğretim alanında anlaşma imzalandı.