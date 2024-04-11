Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 yıl sonra bir ilk! Irak'a gidiyor: Gündem terörle mücadele

11 Nisan 2024 11:26 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 11:32

Yerel seçimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğine kaldığı yerden devam ediyor. Körfez ülkeleri ve Yunanistan başta olmak üzere komşularla yeni bir dönemin adımlarını atan Türkiye, terörle mücadele konusunda da güney komşuları ile ilişkilerini hızlandırdı.

ANA GÜNDEM: TERÖRLE MÜCADELE

Nisan ayında terörle mücadele konusunda kritik bir ziyaret gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl aradan sonra Irak'a gidecek. Erdoğan'ın ziyaretinde en önemli başlık ise terörle mücadele olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Savunma Bakanı Yaşar Güler sırasıyla Irak'ı ziyaret etmişti.

PKK'YA KARŞI ORTAK MÜCADELE MESAJI

Öte yandan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etmişti. Bu görüşmeden sonra yapılan açıklamalarda PKK'ya karşı ortak mücadele mesajı vermişti. Erdoğan ise Türkiye'nin kararlılığını "Bu yaz Irak sınırımızla ilgili sorunları çözmüş olacağız" ifadeleriyle ortaya koymuştu.