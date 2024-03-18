Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı: Çanakkale'de inanç galip geldi

18 Mart 2024 11:16 - Güncelleme : 18 Mart 2024 12:08

Türkiye, tarihinin en şanlı zaferlerinden birini yedi cihana kahramanlık dersi vererek elde ettiği 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümünü kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Zaferimizin 109. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor; Çanakkale destanının bütün kahramanlarını bir kez daha rahmetle, tazimle yad ediyoruz. İstiklal harbimizde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için canını feda eden güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum.

"DÖNEMİN EN MODERN ORDULARINI DİZE GETİREN DESTAN"

İmanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramış, inanç galip gelmiştir. Çanakkale zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur. Kahraman askerlerimizin iman ve azmi, milletimizin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarı, istiklal harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham vermiştir.

"ÇANAKKALE TÜM MAZLUMLARA UMUT OLDU"

Burada verdiği eşsiz mücadeleyle Türk milleti tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki birçok ülke Çanakkale'den ve daha sonra istiklal harbimizden aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, bulunduğumuz bölgenin de kader ortaklığını yansıtır, sembolleştirir. bu vatanın evlatlarının, ecdadımızın ortaya koyduğu fedakarlıklardan, Çanakkale'de verilen çetin mücadelelerden öğrenecekleri bulunmaktadır.

Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. ruhları şad, mekanları cennet olsun."