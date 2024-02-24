Yurt genelinde kandil coşkusu: Günahlardan beraatin gecesi

24 Şubat 2024 20:30 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 21:12

Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolayısıyla yurt genelinde vatandaşlar camilere akın etti. Ankara'da Berat Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde program gerçekleştirildi. Camideki kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti. Cami bahçesine kurulan stantlarda şeker ve kandil simidi ikram edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü de kandil dolayısıyla camiye gelenlere ikramlarda bulundu.

ERDOĞAN'DAN BERAT KANDİLİ PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Berat Kandili'ni tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabb'im bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte ramazana kavuştursun. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumların Allah yardımcısı olsun."

PEYGAMBERLER ŞEHRİ ŞANLIURFA’DA BERAT KANDİLİ COŞKUSU

"Peygamberler şehri" olarak bilinen Şanlıurfa’da binlerce vatandaş, Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi’ne akın etti. Akşam saatlerinden itibaren Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Dergah Camisi’nde namaz kıldı. Binlerce vatandaşın akın ettiği camide yer bulamayan vatandaşlar, cami avlusuna serilen hasırlar üzerinde namazını eda etti. Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Ayrıca programlardan sonra çevre illerden kente gelen vatandaşlar, Hazreti İbrahim’in makamında dua etti.

KAHRAMANMARAŞ’TA BERAT KANDİLİ İDRAK EDİLDİ

Kahramanmaraş'ta Berat Kandili camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Berat Kandili dolayısıyla başta Abdülhamit Han Camii olmak üzere il genelindeki camilerde program düzenlendi. Yatsı namazı öncesi camilerde Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu. Yatsı namazının ardından yapılan dualarla birlikte camilerdeki etkinlikler son buldu. Selami Duran Kaya, "Önemli bir gün bugün. Her kandilde gelmeye çalışıyoruz. Zamanında deprem yaşadık onlar için dualarımızı ettik. Elimizden geldiğince depremde sağlıkçı olarak yardım ettik. Ölmüşlerimize dualar ettik" dedi.

Namaz sonrası camilerde vatandaşlara ikramlar dağıtıldı.

VAN'DA BERAT COŞKUSU

Van’da Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'nde camilere akın eden vatandaşlar, dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Berat Kandili, tüm ülkede olduğu gibi Van’da da okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan dualarla ihya ediliyor. Van İl Müftülüğü tarafından on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili münasebetiyle kentteki birçok camide program düzenlendi. Yatsı namazının ardından Edremit Müftü Ömer Azmi Efendi Camii'ne gelen çok sayıda vatandaş, namaz kılarak dualar etti.

Şaban ayının 14'üncü gününü 15'ine bağlayan gecede idrak edilen Berat Kandili nedeniyle camilerde Filistin ve Doğu Türkistan için de dualar edildi. Programda gecenin öneminden bahseden cami imam hatibi, Berat Gecesi’nin kurtuluş ve bağışlanma gecesi olduğunu belirterek, bu tür gün ve gecelerin Müslümanlar için birer fırsat olduğunu kaydetti.

TRAKYA'DA CAMİLERDE BERAT KANDİLİ PROGRAMLARI DÜZENLENDİ

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Edirne'de Eski, Selimiye ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi. Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda eller semaya açılarak dua edildi.

Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.

MUŞ'TA CAMİLER DOLUP TAŞTI

Muş'taki camiler, Berat Kandili dolayısıyla dolup taşarken vatandaşlar geceyi Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla idrak etti. Özellikle Zafer Mahallesi'ndeki Salih Muhlise Camisi'nde düzenlenen programa katılan vatandaşlar dua ederek berat kandilini idrak etti. Çağlayan Camisinde bir araya gelen vatandaşlara hitap eden İl Müftüsü Halil İbrahim Demir, berat kandilinde edilen tüm duaların kabul olacağını belirterek gecenin önemine değindi.

CAMİLERDE PROGRAM DÜZENLENDİ

Bartın'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti. Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Şadırvan Camisi'ni dolduran cemaate yatsı namazının ardından ikramlarda bulunuldu.

DEPREM BÖLGESİNDE DUALAR EDİLDİ

Hatay’da Berat Kandili münasebetiyle kandil programı düzenlendi. İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Cami’de Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.