Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Kirli ittifaklarla 'DEM'leniyorlar

25 Şubat 2024 16:00 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 16:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da düzenlenen mitingde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin savunma sanayi alanında destan yazdığını aktaran Erdoğan, ülkenin küresel bir güç olma yolunda olduğunu söyledi.

CHP başta olmak üzere muhalefete yüklenen Erdoğan, “Kendi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözetmeyenlerin Adana'nın sorunlarıyla ilgilenebilir mi? Onlar kapalı kapılar ardından DEM'leniyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şu anda Adana'da 75 bin kişi var. Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasretini dindirmeye az kaldı. Adana 31 Mart'ta sandıkları patlatarak gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaktır. Kendi seçmenleri başta olmak üzere milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek bir mecburiyet cenderesine sıkıştırmak isteyenlere günlerini göstereceğinize ben inanıyorum. Adana böyle artistliklere eyvallah etmez. Adana kendi iradesini çantada keklik kabul edenlere yol verir mi?

MUHALEFETE SERT ELEŞTİRİLER

CHP başta olmak üzere muhalefetin halini görüyorsunuz. Parti içindeki iktidar kavgasından başlarını kaldıramıyorlar. Birbirileriyle uğraşmaktan fırsat bulamadıkları için başka bir konuyla ilgilenemeyecek durumdalar. Bunların ülkenin herhangi bir derdiyle dertlenmediklerini görüyoruz.

Aynı şekilde şehirlerimizin sıkıntılarını çözecek bir projelerini duydunuz mu? Uluslararası meselelerde ilkeli bir duruş sergilediklerine şahit oldunuz mu? Göremezsiniz. Çünkü yok. Ya bunlar hal çadırını hastane diye Adanalı kardeşlerime yutturmaya çalıştılar. Bunlar bu denli yalancı.

Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz, gerçek belediyecilik diyoruz, onlar ise kapalı kapılar ardında birbirinin kuyusunu kazıyor, kirli ittifaklarla 'dem'leniyorlar. Şaibeli pazarlıklarla seçim kazanma peşinde koşuyorlar.

"DERTLERİ KENDİ PARTİLERİNDE KİMİN BORUSUNUN ÖTECEĞİ"

Mayıs ayında milletin önüne cumhurbaşkanı adayı diye çıkardıkları, peşine de 6 tane yardımcı adayı taktıkları bir zat vardı. Seçimde umduklarını bulamayınca bütün suçu cumhurbaşkanı adayına yükleyip kendilerini temize çıkardılar. Yere göğe sığdıramadıkları genel başkanlarını partiden öyle bir kazıyıp attılar ki, neredeyse kedisi Şero'yu bile kapıdan içeri sokmayacaklardı. Halbuki seçim gecesi hepsi ne diyordu, 'kazanıyoruz!. Bu nakaratla milletin aklıyla dalga geçtiler. Demek ki mesele ülke yönetimine talip olma değilmiş, mesele kendi partilerinde kimin borusunun öteceği meselesiymiş.

Karşılaştığımız tüm engellere rağmen vatanımıza olan minnet borcumuzu şimdiye kadar layıkıyla ödedik. Milletimizin sandıkta namusumuza emanet ettiği iradesine hiçbir zaman gölge düşürmedik"