Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a ittifak çağrısı: Biraz daha bekle, aday açıklama

18 Ocak 2024 10:04 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:08

Tüm partilerin yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Partilerin belediye başkan adayları tek tek duyurulurken AK Parti bugün Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 48 ilde çıkaracakları belediye başkan adaylarını da açıklayacak. Cumhur İttifakı cephesinde AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında iş birliği olup olmayacağı oldukça merak ediliyordu.

BAĞLAR TAMAMEN KOPMADI

Geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile görüşmelerin kesildiğini açıklamıştı. Yeniden Refah Partisi'nin ne yapacağı merakla beklenirken kulislere dikkat çeken bilgi ulaştı.

TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözen, başkent kulislerinde dolaşan bilgileri canlı yayında aktardı. YRP cephesinden gelen son açıklamanın AK Parti kanadında rahatsızlığa neden olduğunu söyleyen Sözen, şunları söyledi;

AK Parti’de rahatsızlığa neden oldu. Görüşmeler şu an tıkandı. Ama bana gelen bazı duyumlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine tam olarak ipleri kopartmış değil. Yeniden Refah partisi de keza öyle.

"BİRAZ DAHA BEKLE, ADAY AÇIKLAMA"

Şu an görüşmeler durdu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Fatih Erbakan ile yaptığı görüşmede “Biraz daha bekle. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hemen aday açıklama.” dediği ifade ediliyor. Görüşmeler şu an tıkansa da Yeniden Refah Partisi de bu 3 büyük il için durdurmuş durumda. Müzakereler olumlu sonuçlanmazsa, Yeniden Refah Partisi de adaylarını açıklayabilir.