Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na metro eleştirisi: Acaba kaç tane yaptın? 

23 Mart 2024 21:17 - Güncelleme : 23 Mart 2024 21:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması'nda iş dünyasının önde gelen isimleriyle buluştu. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ankara'da da olduğu gibi yine İmamoğlu'na yüklendi.

"Şu an Haliç kokmuyorsa bizim sayemizdedir." diyen Erdoğan, "Birkaç kilometre ötede mevcut başkan temelsiz temel atma törenine gitti." diyerek isim vermeden İBB Başkanı İmamoğlu'na yüklendi.

"ACABA KAÇ METRO YAPTIN?"

İmamoğlu'nun İstanbul'da metro yapımı konusunda çok geride kaldığını söyleyen Erdoğan, "Geldin gidiyorsun acaba kaç tane metro yaptın? Kaç tane İstanbul'a hizmeti olacak adım attın? Hiç yok. Sancaktepe'de metro kuyusunu doldurdun. Yapmazlar, yapamazlar. Attıkları adım yok. Bunlarda aşk, heyecan, coşku yok." dedi.

Ankara ve İzmir'i tekrardan AK Parti'ye katmak istediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı, "Kabinem ve yerel yönetimlerde gelecek olan arkadaşlarımla başta İstanbul olmak üzere Ankara'yı da İzmir'i de İzmirli kardeşlerimizden istedik ve Türkiye'ye yeni bir heyecan getirmek istedik ve başaracağız." ifadelerini kullandı.