Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran’a taziye mesajı

03 Ocak 2024 17:40 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 17:48

İran'da 4 yıl önce ABD saldırısında hayatını kaybeden Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin anıldığı tören esnasında patlama sesleri duyuldu. İran medyasına göre, en az 103 kişi hayatını kaybetti ve 140'tan fazla kişi de yaralandı. Patlamaların bir terör saldırısı olduğu açıklandı.

Tüm dünyayı şoke eden terör saldırısı sonrası taziye mesajları da gelmeye başladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran halkınha başsağlığı diledi.

"TERÖR SALDIRILARINDAN DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUK"

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İran’ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum"

https://twitter.com/RTErdogan/status/1742549798345949429

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a kadar İran'ın bölgesel politikalarını belirleyen önemli bir figür olan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleşen saldırıda, Süleymani'ye ek olarak Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis de yaşamını yitirdi. Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından "yaşayan şehit" olarak nitelendiriliyordu.