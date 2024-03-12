Bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşımız 103 yaşında!

12 Mart 2024 10:57 - Güncelleme : 12 Mart 2024 12:32

Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan, Osman Zeki Üngör tarafından bestelenen İstiklal Marşımızın kabulünün üzerinden tam 103 yıl geçti. Türk milletinin kurtuluş mücadelesini anlatan eser 12 Mart 1921'de Meclis'te kabul edildi.

724 eser arasından seçilen İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük ruhunu en güçlü şekilde ifade ediyor.

Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı eser, 12 Mart 1921'de TBMM'de İstiklal Marşı olarak kabul edildi.

ALLAH BU MİLLETE BİR DAHA İSTİKLAL MARŞI YAZDIRMASIN!

Mehmet Akif'in, o günlerden miras kalan bir tek dileği vardı:

"Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın."

MEHMET AKİF ERSOY MEZARI BAŞINDA ANILDI

İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

İstanbul Valiliğince "12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 103. YIL MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk milletinin binlerce yıllık devlet ve medeniyet davasını on kıtada yüreklere nakşeden İstiklal Marşı'mızı unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın, millet olarak hürriyet kazanmak, vatanı işgalden kurtarmak ve yeni bir gelecek inşa etmek için bir asırdan daha uzun süre önce milli mutabakatın ifadesi olduğunu belirten Erdoğan, "Medeniyet birikimimiz, değerlerimiz, inancımız, milletimizin tarihteki yürüyüşü İstiklal Marşı'mızın mısralarında vücut bulmuştur. İstiklal Harbi'ni yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi, kararlılığı; askerimizin cephedeki fedakarlığı, azmi, vatan aşkı İstiklal Marşı'na yansımıştır." ifadelerine yer verdi.

Bugün de İstiklal Marşı'ndaki her lafzı, her mesajı bedeninin ve ruhunun her zerresiyle özümseyen gençlerin olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bayrak ve ezan hassasiyetini yeri geldiğinde canı pahasına koruyan evlatlarımız vardır. Türk Milleti'nin binlerce yıllık devlet ve medeniyet davasını on kıtada yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşı'mız olmak üzere eserleriyle ve fikirleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."