Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le görüştü
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in doğum gününü tebrik etti."
MİÇOTAKİS DE ARAMIŞTI
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüşerek 70’inci doğum gününü kutlamıştı.