Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le görüştü

04 Mart 2024 15:14 - Güncelleme : 04 Mart 2024 15:53

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in doğum gününü tebrik etti."

MİÇOTAKİS DE ARAMIŞTI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüşerek 70’inci doğum gününü kutlamıştı.