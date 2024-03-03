Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğla'da önemli açıklamalar: Enflasyon sorununu çözeceğiz

03 Mart 2024 18:28 - Güncelleme : 03 Mart 2024 19:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla’da “Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması”nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Terör saldırılarından darbe girişimlerine pek çok sıkıntı yaşadık. Bir başka ülkenin yerle yeksan olmasına yol açacak nice badireyle karşı karşıya kaldık. Hedeflerimizden vaz geçeceklerimizi düşünen oldu ama tüm sıkıntıların üstesinden alnımızın akıyla gelmeyi başardık.

Hedeflerimizden vaz geçeceklerimizi düşünen oldu ama tüm sıkıntıların üstesinden alnımızın akıyla gelmeyi başardık. Enflasyon sorununu çözeceğiz. Yıl sonuna doğru politikaların somut etkilerini hissetmeye başlayacağız.

Kentsel dönüşüm projeleri ve şehircilik altyapılarımızın yenilenmesi başta olmak üzere ülkemizin afetlere karşı hazırlığını süratle tamamlamak istiyoruz. Muğla'da İzmir'de Hatay'da yıllardır Ankara ve İstanbul'un beş senedir bu acı gerçekle netleşiyoruz. Marmaris ve Fethiye Körfezi'nin temizlenmesi için gönderdiğimizi iki adet tarama ve dip tarama gemisi dün Marmaris limanına ulaştı. Gemilerimizi inşallah bu hafta tarama çalışmalarına başlıyor."

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

"Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir"