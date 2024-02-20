Arnavutluk Başbakanı Ankara'da: Türkiye vazgeçilmez aktör

20 Şubat 2024 20:25 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 21:27

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Ankara'ya ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel daveti üzerine Türkiye'ye gelen Rama, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Törenin ardından ikili görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rama, basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Arnavutluk ile ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkardık. Yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik. TİKA vasıtasıyla Arnavutluk'un kalkınmasına desteklerimiz sürecek. 3 ay gibi rekor bir sürede Arnavutluk'ta hastanemizi inşa ettik, ilişkilerimizi zehirlemek için her yolu deneyen şer şebekesine fırsat vermeyeceğiz."

"Türkiye ve Arnavutluk Balkanların barış ve istikrarına katkı sağlayan iki NATO müttefikidir. Savunma sanayi ve askeri alanda iş birliğimizi derinleştirmek arzusundayız. Arnavutluk'un FETÖ ile mücadele konusunda da hassasiyetini biliyor bunu takdirle karşılıyoruz. Bu şer şebekesinin amacına ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz."

TÜRKİYE'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki siz verdiğiniz sözü her zaman tutarsınız. Savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerimizi geliştireceğiz. Türkiye olduğu sürece Arnavutluk yalnız kalmayacaktır. Türk yatırımlarını her zaman Arnavutluk'ta bekliyoruz. Potansiyelimiz çok daha yüksek. Ticaret hacmini de 1 milyarın üzerine çıkartmamız gerekecek. Artık Arnavutlar kendi arabalarıyla Türkiye içinde daha kolay gezebilecek. Teşekkür ediyorum. Türkiye ile işbirliği yapmak bizim için onur."

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM OLMALI"

"Gazze'de yaşananlar için acımızı iletiyoruz. Ateşkes olmalı. İki devletli bir çözümü destekliyoruz. Arap ülkelerinin Türkiye ile bir işbirliği yaparak, güvenlik açısından bir teminat sağlanmalı."

"TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ AKTÖR"

Rama, Türkiye'nin bölgede vazgeçilmez bir aktör olduğunu söyledi. Rama ev sahipliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, sözlerini tamamladı.