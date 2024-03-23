Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

23 Mart 2024 14:30 - Güncelleme : 23 Mart 2024 14:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştiriyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Moskova'daki bir konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz.

Masum sivilleri hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Terör kimden gelirse, faili kim olursa olsun kabul edilemez.

Terörün kanlı, kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak, Rus halkının acısını paylaşıyoruz

"MİTİNGE KATILIM 200 BİN"

Şu anda Ankara mitinginde katılım 200 bin. Bu katılım, Ankara'da 31 Mart'ta her şeyi değiştirecek.

Ankara'nın milli mücadelenin ardından Başkent olması, birilerinin iddia ettiği gibi tesadüf eseri değildir.

Cumhuriyetimizin 100. yılına atıfla hazırladığımız 2023 hedeflerimizi Ankara ile birlikte fiiliyata geçirdik. Burada aynı azmi şu katılımla görüyorum.

Aynı Ankara, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hazır. Bizimle yol yürüyeceğinize inanıyorum. Bunun için söz veriyor musunuz? Söz mü? Ankara yanımızda olduğu müddetçe yedi düvel karşımıza çıksa yıkar geçeriz.

Ankara'yı bilmek, anlamak, sevmek elbette önemli ama asıl mühim olan Ankara'yı tüm vasıflarına uygun eser ve hizmetlerle donatmaktır.

31 MART VURGUSU

Mevcut belediye başkanı 5 yılda siz Ankaralılar olarak ne yaptı ya? Yollarımızın hali ortada. Çöp, çukur, çamur. Bu CHP'nin pratiğidir. Bundan başkasını bunlar yapamaz. İstanbul'da da öyleydi. Onlardan devraldık.

5 yıl boşa geçti, 31 Mart çok önemli. Ankara'yı hizmet veremeyenlerden kurtarma vakti.

Ankara'yı sevmek elbette önemli. Ama asıl mühim olan Ankara'yı hizmetlerle donatmaktır.

Ankara daha fazla yavaşlamayı, daha fazla ataleti kaldıramaz

Ankara'yı başkentlik sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarmanın vakti çoktan gelmiştir.

Ankara daha fazla yavaşlamayı kaldıramaz. Nedir bu 'Yavaş'lardan çektiğimiz.

"1 NİSAN'DAN İTİBAREN FARKLI BİR HİZMETİ DEVREYE SOKACAĞIZ"

1 Nisan'dan itibaren çok daha farklı bir hizmeti devreye sokacağız.

Allah'ın izniyle Ankara Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hazır. Bunun için söz veriyor musunuz? Ankara yanımızda olduğu müddetçe yedi düvel karşımıza çıksa yıkar geçeriz.

Kimsenin şahsıyla alıp veremediğimiz yok. Bizim tek derdimiz başkentimizi hak ettiği yatırımlarla buluşturmaktır.