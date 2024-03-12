Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye seçim tebriği  

12 Mart 2024 17:40 - Güncelleme : 12 Mart 2024 18:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Zerdari'yi seçim başarısından dolayı tebrik etti.

İki ülke ilişkilerinin her alanda gelişmesini beklediğini belirten Erdoğan, yeni dönemin Pakistan için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

TERÖR SALDIRILARINA KINAMA

Genel seçim sürecinde Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınayan Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Görüşmede, Türkiye ve Pakistan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve diğer güncel konular da ele alındı.