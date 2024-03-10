Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajı!
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
Müslümanlar için kutsal bir ay ve manevi bir arınma zamanı olan Ramazan ayı başlıyor. 2024 yılında Ramazan ayı 10 Mart 2024 tarihinde başlayacak ve 8 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun."