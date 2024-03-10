Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajı!

10 Mart 2024 21:45 - Güncelleme : 10 Mart 2024 22:01

Müslümanlar için kutsal bir ay ve manevi bir arınma zamanı olan Ramazan ayı başlıyor. 2024 yılında Ramazan ayı 10 Mart 2024 tarihinde başlayacak ve 8 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun."