Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı 

11 Ocak 2024 20:13 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 20:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman aleminin kutsal gecelerinden olan Regaib Kandilini paylaştığı bir mesaj ile kutladı. Erdoğan, mesajında Türk milleti ve tüm İslam âlemini kutsal gecesini tebrik etti. Gecenin barış, refah ve huzur getirmesini diledi.

Mesajında Filistin'de yaşanan zorluklara dikkat çekmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Regaib'in, zor durumdaki insanlara yardım etme ve dayanışma ruhunu güçlendirmesini umduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam dünyasının Regaib Kandilini kutladı. X hesabından paylaşım yapan Erdoğüan, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.