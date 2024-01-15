Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dokunuşlar! Aday listeleri revize sonrası açıklanacak

15 Ocak 2024 07:28 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 07:34

AK Parti’de dün gerçekleştirilmesi planlanan ve şehitlerin acısı sebebiyle ertelenen aday tanıtım toplantısı ay sonuna doğru yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında sık sık bir araya gelen Aday Tespit Komisyonu yoğun şekilde çalışıyor.

7 Ocak’ta 26 ilin adayını duyuran AK Parti, kalan 48 ilin belediye başkan adayını da en kısa sürede ilan etmeyi planlıyor.

İstanbul’da olduğu gibi Ankara’daki aday tanıtım toplantısında da ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak.

AY SONU TÜM ADAYLAR TANITILACAK

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberinbe göre; bu ay sonunda bütün adayların kamuoyuna tanıtılacağı bir program düzenlenmesi bekleniyor. İlçeler için de ayrı bir program öngörülüyor.

Öte yandan seçim beyannamesinin de aday tanıtım programında ilan edilebileceği söyleniyor.

Bu arada, Erdoğan’ın, çarşamba günü AK Parti grup toplantısında bazı illerin adaylarını açıklayabileceği ifade ediliyor.

48 ilin birçoğunun adaylarının netleştiği öğrenilirken, liste üzerinde son revizelerin yapıldığı, çalışmaların daha çok ilçe bazında yürütüldüğü kaydediliyor. İlçelerin şubatta peyderpey duyurulacağı belirtiliyor.