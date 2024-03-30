Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran anlar: Ağlamamak için kendini zor tuttu

30 Mart 2024 15:38 - Güncelleme : 30 Mart 2024 16:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gençlerle buluştu. Gençlerin sorularını cevaplayan Erdoğan'a 1998 yılında yaptığı konuşması izletildi. Videoda; Erdoğan'ın sözlerinin ardından Ahmet Kaya'nın o günkü konuşmasına da yer verildi.

Video kesilince Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kaya'nın o gün söylediği 'Şafak Türküsü' şarkısını da dinlemek istedi. Ahmet Kaya'nın salonda şarkısı çalınınca Erdoğan duygu dolu anlar yaşadı.

Daha sonrasında Erdoğan'a "Ahmet Kaya'nın programına konuk olmuştunuz. Seçimlerde sanatçılar muhalefete destek verirken linç yemiyor, AK Parti'ye destek verilince linçleniyor? Ne söylemek istersiniz?" sorusu yönetildi.

"AHMET KAYA'YI TÜRKİYE'YE GETİRMEK İSTEDİM AMA OLMADI"

Erdoğan ise bu soruya şu ifadelerle cevap verdi:

"Ahmet Bey, ben cezaevine girerken Kazlıçeşme'de son uğurlama programıma katılıp orada bu şarkı, türkülerini söyledi. Bir dava, fikir insanı için böyle bir şeyin yapılması kabullenilemez. Tabii o günden bugüne. Başbakanlığım döneminde Türkiye'ye getirmek istedim Ahmet Kaya'yı ama olmadı.

"ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Bir defa biz özgürlük mücadelemizi hayatımızın son anına kadar sürdürmeye devam edeceğiz. AK Parti bu işin zaten bir numaralı evvel Allah garantisidir. AK Parti bunun için var, bunun için de yolumuza devam edeceğiz. Özgürlük mücadelesi, bizim her şeyden önce benliğimizdir ve bu konudaki mücadelemizi de sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Ben ve arkadaşlarım bu mücadelenin yılmaz savaşçılarıdır"