Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anons ettiği isim yuhalandı! Miting sonrası yaptığı paylaşım gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa mitinginde ismini anons ettiği AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu sahneye gelince vatandaşlar tarafından yuhalandı. Miting sonrası Delioğlu'nun yaptığı paylaşım ise gündem oldu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa'da düzenlenen mitinginde halka hitap etti. 70 bin kişinin yer aldığı mitingde Erdoğan "Sırf bizim seçim kaybetmemize çalışanlara rıza gösteremeyiz. Bizim gölgemizde yürüyüp bize çelme takmaya çalışanlar maalesef istismarda da sınır tanımıyorlar. En önemli meseleleri bile şahsi meseleleri yapmaktan çekinmiyorlar. Rabbim hepsini ıslah etsin" dedi.
YUHALANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını bitirdikten sonra AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nu sahneye anons etti. Delioğlu, sahneye gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından yuhalandı.
MİTİNG SONRASI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Vatandaşlar tarafından tepki gören Delioğlu, miting sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kalabalığın görüntüsünü paylaşan Delioğlu, "Teşekkürler Şanlıurfa ! Yaptın yapacağını…" notunu düştü.