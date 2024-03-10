Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anons ettiği isim yuhalandı! Miting sonrası yaptığı paylaşım gündem oldu

10 Mart 2024 01:33 - Güncelleme : 10 Mart 2024 01:33

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa'da düzenlenen mitinginde halka hitap etti. 70 bin kişinin yer aldığı mitingde Erdoğan "Sırf bizim seçim kaybetmemize çalışanlara rıza gösteremeyiz. Bizim gölgemizde yürüyüp bize çelme takmaya çalışanlar maalesef istismarda da sınır tanımıyorlar. En önemli meseleleri bile şahsi meseleleri yapmaktan çekinmiyorlar. Rabbim hepsini ıslah etsin" dedi.

YUHALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını bitirdikten sonra AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nu sahneye anons etti. Delioğlu, sahneye gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından yuhalandı.

MİTİNG SONRASI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Vatandaşlar tarafından tepki gören Delioğlu, miting sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kalabalığın görüntüsünü paylaşan Delioğlu, "Teşekkürler Şanlıurfa ! Yaptın yapacağını…" notunu düştü.