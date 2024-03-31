31 Mart 2024 21:51 - Güncelleme : 31 Mart 2024 21:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandığından çıkan isim belli oldu
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde oy kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sandığından çıkan isim belli oldu.
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandığından çıkan sonuçlar belli oldu.
Sandıkta kayıtlı 341 seçmenden 274'ü oy kullandı, 5 oy ise geçersiz sayıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SANDIĞINDAN MURAT KURUM ÇIKTI
İBB Başkanlığı için en yüksek oyu 131'le AK Parti'nin adayı Murat Kurum alırken, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na 120, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz ile Zafer Partisinin adayı Azmi Karamahmutoğlu'na altışar, DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'a 2, İYİ Partinin adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ile Demokratik Sol Partinin adayı Nesim Pakır'a birer oy çıktı.
Bağımsız adaylar Vedat Taylan Yıldız ve İshak Akbay da birer oy aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı