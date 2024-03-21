Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Şöhreti için kullananlar gerçek belediyecilik yapamaz

21 Mart 2024 22:01 - Güncelleme : 21 Mart 2024 22:08

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa’da STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan Yılmaz, Ankara'da masa başında oturup, memleketi yöneten bir ekip olmadıklarını belirtti.

Genel seçimlerin ardından muhalefetin sözlerini eleştiren Yılmaz, “Çok şükür Türkiye, mayıs seçimleriyle, siyasi istikrarını ve güven ortamını korudu. Bununla, güçlü politikalarla yolumuza devam ediyoruz. Büyümeye, istihdam üretmeye, ihracata devam ediyoruz. Sorunumuz enflasyon. Vatandaşımızın da sorunu, bizim de şu anda temel öncelikli mesele olarak gördüğümüz enflasyon. Onun da planını, programını yapmış durumdayız. Adım, adım, adım inşallah sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Bu yılın ikinci yarısından başlayarak enflasyondaki gerilemeyi sizler de göreceksiniz. Yıllık gerilemeyi. Gelecek sene bu daha da hızlanacak. 2026’da da Allah'ın izniyle tek haneli rakamlara ulaşacağız”

“GERÇEK BELEDİYECİLİK YAPAMAZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a destek beklediğini ifade eden Yılmaz, “Yanlış anlamayın, lafla, algıyla, işte birilerine şirin görünerek yapılan çalışmalarla, Bursa'nın geleceğini inşa edemeyiz. Bursa'ya tecrübeli, ne yaptığını bilen, Bursa'yı bilen, yatırım yapabilecek, bugün işte yaptıklarına benzer daha güzel projeleri hayata geçirecek yerel yöneticilere ihtiyacımız var. Biz buna gerçek belediyecilik diyoruz. Belediyeyi kendi şanı için, şöhreti için, popülaritesi için kullananlar gerçek belediyecilik yapamaz. Belediyeyi, ideolojik amaçlarla kullananlar da gerçek belediyecilik yapamaz. Belediyenin kaynaklarını, halkın somut, gerçek ihtiyaçları için, verimli bir şekilde kullananlar gerçek belediyecilik yapanlardır. Alinur Aktaş Başkanımız da bugüne kadar gerçek belediyeciliği yaptı, bundan sonra da yapmaya devam edecek inşallah. Sizlerden Bursa’ya sahip çıkmanızı istiyoruz. Bursa'nın geleceğine, bu güzel ilimizin, bu tarihi, derinliği olan ilimizin geleceğine sahip çıkmanızı özellikle istirham ediyorum. Alinur Başkanımıza, ekibine, ilçelerdeki tabii Cumhur İttifakı adaylarımıza, hepsine desteğinizi, duanızı beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Önemli, 5 yılda bir geliyor sandık önümüze. Çok ciddi düşünerek karar vermemiz lazım. Duygusallıklarla değil, gerçekten şehrimizi düşünerek, çoluk çocuğumuzu düşünerek, hizmetlerimizi, geleceğimizi düşünerek hareket etmemiz lazım” diye konuştu.