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Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 13:10 - Güncelleme : 31 Mart 2024 13:11

Dava açtılar, 15 yılın ardından belediye başkanı seçecekler

Çankırı'da en son 2009 yılında belediye başkanlığı için sandığa giden Kalfat halkı 15 yılın ardından yeniden başkan seçiyor.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dava açtılar, 15 yılın ardından belediye başkanı seçecekler

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat 15 yılın ardından yeniden belde statüsü kazanarak oy vermeye gitti.

Kalfat köy statütüsünde iken beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü.

Vatandaşların itirazı üzerine uzun süren dava sürecinin ardından Kalfat, 2023 yılında yeniden belde statüsüne kavuştu.

En son 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığı için oy kullanan yöre halkı, 15 yıllık aradan sonra yeniden Kalfat belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti.

Beldede 7 sandıkta 1564 seçmen oy kullanacak.

Vatandaşlardan Ömer Öğüt, "Tekrar belde belediyesi hakkımızı geri aldık. bundan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Mahkeme sürecinin ardından birlik beraberlik içerisinde oy kullanıyoruz, inşallah Kalfat için hayırlısı olur." dedi.

Şaban Karaçam da yıllardır özlemini duydukları belediyenin geri geldiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kalfat'ın yeniden belediye olduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Salim Sarıtarla da seçim sonuçlarının hayırlısı olması temennisinde bulundu.

Dava açtılar, 15 yılın ardından belediye başkanı seçecekler - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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