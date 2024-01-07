Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 07 Ocak 2024 22:04 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 22:05

    DEM Parti, CHP'ye resti çekti: Bizi yok sayana oy yok

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber

    Yerel seçimlerde DEM Partinin kapısını çalan CHP, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. EŞ Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kendilerine salon vermeyen CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Bakırhan, "Bizi yok sayana ve salon vermeyene oy vermeyiz" dedi.

    DEM Parti, CHP&#039;ye resti çekti: Bizi yok sayana oy yok
    Seçim, Yerel Seçim, Chp

    Siyasi paritlerin yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da HDP ile ittifak yapan CHP yine aynı taktiği uygulamaya çalışıyor. DEM Partililerle görüşmeler yapan CHP, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. 

    DEM Parti Antalya 1’inci Olağanüstü Kongresi'ni Kepez ilçesinde bulunan bir düğün salonunda yapıldı ancak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın bir konu üzerine CHP'li yetkililere ateş püskürmesi gündem oldu. 

    Bakırhan, kongre için salon talebini reddeden CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sert tepki gösterdi ve resti çekti. Bakırhan, "Bizi yok sayana ve salon vermeyene oy vermeyiz" dedi.

    "BURADAN İLAN EDİYORUZ"

    Bakırhan şu ifadeleri kullandı:

    "Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın. Ama Kürtler salon talep ettiği zaman vermeyeceksin? Antalya’da sizin huzurunuzda sesleniyorum; biz işbirliği de yaparız, güç birliği de yaparız, her masada da otururuz. Burada bir problem yok. Ama biz asla bir faşiste, ırkçıya, salon vermeyene oy vermeyiz. CHP’li arkadaşlar da burada. Genel Merkezleriyle de görüşeceğiz. Bunu da burada ilan ediyoruz. Bizi yok sayan, insanlara ne oy ne de iş birliği yapacağımızı buradan ilan ediyorum"

    Foto Galeri
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    <p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarını a&ccedil;ıkladı. İstanbul'da Murat Kurum, CHP İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na resmen rakip oldu. İşte AK Parti'nin 26 il belediye başkanı adayları...</p>
    <p>İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum</p>
    <p>Aydın B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş</p>
    <p>Balıkesir B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Y&uuml;cel Yılmaz</p>
    <p>Bursa B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş</p>
    <p>Denizli B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan</p>
    <p>Erzurum B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen</p>
    <p>Eskişehir B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu</p>
    <p>Kocaeli B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Tahir B&uuml;y&uuml;kakın</p>
    <p>Muğla B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın</p>
    <p>Ordu B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Hilmi G&uuml;ler</p>
    <p>Samsun B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan</p>
    <p>Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe</p>
    <p>Bing&ouml;l Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan</p>
    <p>Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay</p>
    <p>&Ccedil;anakkale Belediye Başkan adayı J&uuml;lide İskenderoğlu</p>
    <p>&Ccedil;ankırı Belediye Başkan adayı H&uuml;seyin Filiz</p>
    <p>D&uuml;zce Belediye Başkan adayı Faruk &Ouml;zl&uuml;</p>
    <p>Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba</p>
    <p>Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları</p>
    <p>Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu</p>
    <p>Isparta Belediye Başkan adayı Ş&uuml;kr&uuml; Başdeğirmen</p>
    <p>Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş</p>
    <p>Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin</p>
    <p>Sinop Belediye Başkan adayı Yakup &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;oğlu</p>
    <p>Tokat Belediye Başkan adayı Ey&uuml;p Eroğlu</p>
    <p>Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk</p>
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi

     

    Haberler>Politika>DEM Parti, CHP'ye resti çekti: Bizi yok sayana oy yok
    Etiketler
    SeçimYerel seçimCHP
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...