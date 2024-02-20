DEM Parti İstanbul'dan aday gösterebildi mi? Partiden açıklama geldi

20 Şubat 2024 17:45 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 20:53

Gelen son dakika iddiasına göre, Cumhuriyet Halk Partisi ile yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmaması sonucu kendi adaylarıyla seçime girme kararı alan DEM Parti'de İstanbul krizi yaşandı. DEM Parti evrakları yetiştiremediği için İstanbul'da Meral Danış Beştaş'ı aday gösteremedi.

Saat 17.00'a kadar YSK'ya başvuru yapması gereken partinin E-5 otoyolundaki trafik kazası sebebiyle evrakları yetiştiremediği iddia edildi.

SİTEME GEÇ GİRİŞ YAPILDI

Meral Danış Beştaş'ın adaylığını Esenyurt ilçe seçim kuruluna yapmak isteyen DEM Parti, evrakları 17.01'de sisteme girdiği için başvuru kabul edilmediği konuşuluyor. YSK kararı gereği başvuruların 17.00’ye kadar yapılması gerekiyordu. Bir dakika bile olsa, geç başvuru yapılması nedeniyle, başvuru geçersiz oluyor.

"YSK BİNASINDA GERGİNLİK YAŞANDI"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik olayın ayrıntıları anlatırken YSK binasında gerginlik yaşandığını söylerken, "Enteresan bir gelişme. İstanbul seçimlerinde tüm dengeleri değiştirebilir. Meral Danış Beştaş'ın ismi açıklanmıştı. DEM Parti'nin adayı resmi olarak başvuru yapamıyorlar. Saat 16.00 gibi E-5'te kaza olduğu için Esenyurt'taki İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapıyorlar. Fakat evraklar 17.01'de ilçe seçim kuruluna teslim ediliyor.

Anladığımız kadarıyla orada gerginlik de yaşanmış. YSK'nın takvimine göre listelerin 17.00'a kadar yapılması gerekiyordu." dedi.

"ADAY ÇIKARAMIYORLAR"

Aday çıkaramama durumunda kartların yeniden dağıtılacağını söyleyen Atik, "Diğer adaylarla ilgili olarak bir sorun yok gibi ama İBB yarışında DEM Parti'nin adayı yarışta olmayacak. YSK'nın kuralı açık. Geciken başvurular kabul edilmiyor. DEM Parti, İBB'de aday çıkaramayacaktır.

"Bu bir oyun muydu?" sorusu araştırılacaktır. Bugünkü olay kartları yeniden dağıtacak. DEM Parti'nin aday çıkarmaması çok konuşulacaktır." diyerek değerlendirdi.

DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

DEM Parti Ayşegül Doğan, SZC TV’de yaptığı açıklamada "Herhangi bir belirsizlik söz konusu değil. Bütün kamuoyuna duyurmuş olalım aday başvurumuzu yaptık. Evrak yetiştirme sorunumuz olmadı. Gecikme ve eksiklik yok" diyerek iddiaları yalanladı.

"SORUMLULUK İL SEÇİM KURULUNDA"

DEM Parti resmi hesabından yapılan açıklamada ise, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır." ifadelerine yer verildi.

TOPU İL SEÇİM KURULUNA ATTI

Halk TV'de yer alan bilgiye göre, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin İstanbul adayları ile ilgili başvuruda bir kaza oldu, sorunun çözümü için İl Seçim Kurulu ile görüşülüyor.

Temelli, "16.55’te il seçim kuruluna başvurduk. Şu an İstanbul’da itirazımız devam ediyor. DEM Parti’nin İBB adayının başvurusunun kabul edilip edilmeyeceği il seçim kurulu tarafından karara bağlanacak." diyerek topu YSK'ya attı.

TARTIŞMALARA SON NOKTA KONULDU

İl Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, DEM Parti'nin başvurusunun 16.55'te alındığını ve 17.14'te işlemlerin tamamlandığı belirtildi. Bu kararla beraber DEM Parti İstanbul'da seçime girecek.