DEM Parti ve CHP el sıkıştı: 5 büyükşehirde ittifak iddiası

16 Ocak 2024 09:19 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:41

Siyasi partilerin yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Seçime sayı günler kalmışken partilerin ittifak görüşmeleri de sürüyor. İYİ Parti'ye iş birliği teklifin götüren CHP, ret cevabı aldıktan sonra rotayı DEM Parti'ye çevirmişti. İki parti arasında peş peşe gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde 5 büyükşehir için iş birliği kararı alındığı öne sürüldü.

İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; DEM Parti'nin CHP'yi 5 büyükşehirde destekleyebileceğini, bazı büyükşehir ve ilçelerde de CHP'nin aday çıkarmamasını istiyor.

DEM Parti'nin İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Bursa’da başkan adayı çıkarmamayı gündemine aldığını belirten Saymaz, DEM Parti'nin bu beş büyükşehirde CHP'nin adaylarını destekleyebileceğini aktardı.

"DEM PARTİ, BAZI İLÇELERDE ADAY ÇIKARILMAMASINI İSTİYOR"

Yazısında "Gerekçe olarak 'Bu beş büyükşehirdeki toplumsal dinamikler; sivil toplum, kadın ve ekoloji örgütlerinin etkisi, Kürtlerin gücü, DEM Parti seçmeninin çok kimlikli varlığı' gösteriliyor" ifadelerine yer veren Saymaz, ancak DEM Parti'nin Bursa hariç diğer büyükşehirlerin bazı ilçelerde aday çıkarılmamasını istediğini belirtti.

Saymaz örnek olarak İstanbul’da Esenyurt, Sultanbeyli ve Adalar gösterdi.