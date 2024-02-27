DEM Parti'de aday karmaşası: Her iki taraf da tam tersini söylüyor

27 Şubat 2024 16:08 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 16:37

DEM Parti'nin Kocaeli'de CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i destekleyeceği yönündeki iddialar üzerine Genel Merkez'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

"İDDİALAR ASILSIZDIR"

Partinin resmi X hesabından yapılan açıklamada; "İzmit’te kendi belediye başkan adayımızı geri çektiğimiz ve CHP’li adayı destekleyeceğimiz iddiaları asılsızdır. Belediye başkan adayı arkadaşımız başvurusunu yapmış ve onaylanmıştır. Kendisine de tekrar başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"İzmit adayımız çekildi. Biz muhalefete kaybettirmek istemiyoruz. Muhalefete kaybettirmemek adına almış olduğumuz bir karar. İzmit adayımızın da talebi bu yöndeydi. Tamamen kent uzlaşısı kapsamında yaptığımız değerlendirmenin bir sonucu"