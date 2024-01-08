DEM Parti'de ön seçim süreci başladı

08 Ocak 2024 15:54 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 16:10

31 Mart seçimleri için geri sayı devam ederken siyasi partilerin de seçim hazırlıkları da sürüyor. AK Parti, CHP ve İYİ Parti adaylarını tek tek duyurmaya başladı. CHP'nin ittifak için kapısını çaldığı DEM Parti'den ise henüz adayların kim olacağına dair resmi bir açıklama gelmedi.

DEM Parti, yerel seçimlerde aday göstereceği isimler için 13-14 Ocak tarihlerinde ön seçim yapacak. Partiden yapılan açıklamada da ön seçim için delege listelerinin askıya çıkarıldığı aktarıldı.

DELEGE LİSTELERİ ASKIYA ÇIKARILDI

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Partimiz 13-14 Ocak tarihlerinde 90 seçim çevresinde adaylarını ön seçimle belirleyecek. Yaklaşık 100 bin kişi sandık başına giderek belirlenen merkezlerde, partimizin adaylarını seçmiş olacak. Bu kapsamda il ve ilçe örgütlerimizce belirlenen delege listeleri askıya çıkarıldı. 11 Ocak Perşembe gününe kadar askıda kalacak delege listelerine gerekli itirazlar, ilgili il ve ilçe seçim komisyonlarımıza yapılabilir"

DEM PARTİ, CHP'YE RESTİ ÇEKTİ

Öte yandan yerel seçimlerde DEM Partinin kapısını çalan CHP, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. EŞ Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kendilerine salon vermeyen CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Bakırhan, "Bizi yok sayana ve salon vermeyene oy vermeyiz" dedi.