DEM Parti'den CHP ile ittifak açıklaması

16 Ocak 2024 16:42 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 17:12

Siyasi partilerin yerel seçim için ittifak temasları devam ediyor. İYİ Parti'ye iş birliği teklifini götüren CHP, ret cevabı aldıktan sonra DEM Parti'nin kapısını çalmıştı. İki parti arasında peş peşe gerçekleştirilen görüşmelerin ardından 'ittifak olacak mı?' sorusuna cevap aranmaya başlandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, partisinin Meclisteki grup toplantısının ardından gazetecilerin CHP ile ittifak konusundaki sorularını tek tek cevapladı.

Gerekli açıklamayı daha önce yaptıklarını belirten Oruç, “Konuşulmuş il, ilçeler yoktur. Olunca zaten kamuoyuyla paylaşacağımızı daha önce de belirttik. Kent uzlaşısı altında ortaya koyduğumuz görüşmeler ve işbirliği sizlere açık olacak. Bu konular netlik kazandıkça sizlerle de paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Ankara için adaylarının olacağını da söyleyen Oruç, İstanbul için henüz netleşen bir durumun olmadığını belirtti.

5 BÜYÜKŞEHİRDE İTTİFAK İDDİASI

Öte yandan İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre de; DEM Parti'nin CHP'yi 5 büyükşehirde destekleyebileceğini, bazı büyükşehir ve ilçelerde de CHP'nin aday çıkarmamasını istiyor.

DEM Parti'nin İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Bursa’da başkan adayı çıkarmamayı gündemine aldığını belirten Saymaz, DEM Parti'nin bu beş büyükşehirde CHP'nin adaylarını destekleyebileceğini aktardı.