DEM Parti'den CHP'ye iadeiziyaret: Yerel seçimde iş birliği olacak mı?

11 Ocak 2024 16:26 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 16:54

Yerem seçimlere çok az bir süre kaldı. Bir yanda belediye başkan adaylarının isimleri tek tek açıklanırken bir yanda da partilerin iş birliği ziyaretleri devam ediyor. İYİ Parti'den ret cevabı alan CHP, DEM Parti'nin kapısını çalmıştı. DEM Parti'den bugün CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP lideri Özgür Özel’i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Özel ve Bakırhan, görüşme sonrasında kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

TOPLANTININ ANA GÜNDEMİ YEREL SEÇİM

CHP lideri Özel, “Bu ziyaret bir nezaket ziyareti olmakla birlikte, genel merkezler arasında sürdürülen iletişimin ilk adımlarıdır” dedi.

Toplantının gündeminin yerel seçim olduğunu belirten Özel, “Cumhuriyet’in 100’üncü yılında, bazı seçmenlerin kendilerine yerel yönetici seçtiği, bazılarının seçemediği bir ülkeyi kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Özel, 'kayyum siyasetini' reddettiklerini söyledi.

YEREL SEÇİMDE İŞ BİRLİĞİ OLACAK MI?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan da görüşmenin ana gündeminin yerel seçim olduğunu yineleyerek, “İş birliği başta olmak üzere seçeneklerin tartışılabileceğini dile getirdik. Arkadaşlarımız işbirliği sağlanabilecek kentler üzerinde bir çalışma yürütecekler" dedi.